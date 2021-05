Qu’est-ce que Vite Ma Dose ?

Vite Ma Dose est un outil de CovidTracker permettant de détecter les rendez-vous de vaccination contre la Covid-19. Vite Ma Dose propose des rendez-vous disponibles dans votre département afin de vous faire vacciner (sous réserve d’éligibilité). Vite Ma Dose offre une solution rapide, simple et fiable pour trouver un rendez-vous de vaccination contre la Covid-19.

Quel est l’intérêt de Vite Ma Dose de Vaccin ?

Vite Ma Dose est une plateforme qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination rapidement dans son département. Sont actuellement recensés les créneaux de vaccination des plateformes de santé Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic et MaPharma. La réservation d’un créneau d’injection de vaccin dans un centre de vaccination s’effectue via les pages de ces plateformes de santé.

Comment fonctionne Vite Ma Dose ?

Qu'est-ce que Chronodose ?

Vite Ma Dose est-il à but lucratif ?

En savoir plus sur la vaccination contre la Covid-19

Qui peut se faire vacciner contre la Covid-19 ?*

Les algorithmes de Vite Ma Dose analysent les différentes plateformes de réservation de rendez-vous de vaccination afin de détecter les créneaux disponibles. Vite Ma Dose permet donc d’agréger ces rendez-vous de vaccination disponibles vous permettant de trouver une dose de vaccin contre le coronavirus plus rapidement.Chronodose est une fonctionnalité permettant de trouver une dose de vaccin Covid19 en 24h pour tous les plus 18 ans, sans condition d'éligibilité. Cette fonctionnalité sera déployée sur Vite Ma Dose d'ici au mercredi 12 mai, disponible sur le, et les applications mobiles (et).Grâce à Chronodose, chaque personne de plus de 18 ans souhaitant se faire vacciner contre la Covid19 pourra chercher un rendez-vous en moins de 24h facilement et rapidement. Un système de notification sera aussi implémenté permettant d'alerter les utilisateurs des disponibilités de créneaux de vaccination Chronodose.Non, Vite Ma Dose n’est pas à but lucratif. La plateforme est gratuite, sans pub et il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour l’utiliser. Leen Open Source sur Internet.

De nombreuses personnes sont éligibles à la vaccination contre la Covid-19. On peut être éligible à la vaccination selon son âge, sa santé, ou sa profession. Voici la liste des personnes qui peuvent dès à présent être vaccinées :

personnes de 50 ans et plus quel que soit leur lieu de vie et leur état de santé (avec ou sans comorbidités) ;

personnes de 16 à 49 ans inclus souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 ;

personnes de 18 à 49 ans inclus souffrant de comorbidités ;

personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison d’accueil spécialisée ou foyer d’accueil médicalisé ;

personnes de plus de 16 ans vivant dans le même foyer qu’une personne sévèrement immunodéprimée, enfant ou adulte (transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle osseuse récents, patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites) ;

femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse ;

futurs assesseurs lors des élections départementales et régionales de juin 2021.

Les professionnels de santé et du secteur médico-social sont également éligibles à la vaccination contre la Covid-19.

Mis à jour le 10/05/2021

* Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire. Tous les détails sont disponibles sur le site https://solidarite-sante.gouv.fr.

Où se faire vacciner ?

Si on est éligible, on peut être vacciné chez son médecin généraliste, dans un centre de vaccination, à la pharmacie ou dans tout établissement de santé ou médico-social proposant la vaccination contre la Covid-19. L’ensemble des centres de vaccination est à retrouver sur Vite Ma Dose.

Comment réserver un rendez-vous de vaccination ?

On peut se faire vacciner contre le coronavirus en réservant un rendez-vous grâce à Vite Ma Dose. On peut aussi prendre rendez-vous directement via les plateformes Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic ou MaPharma, ainsi que chez son médecin généraliste ou en pharmacie.

Pourquoi se faire vacciner ?

Le vaccin contre la Covid-19 protège des formes graves de la maladie. Il semble aussi limiter les contaminations.

Quels sont les différents types de vaccins contre le coronavirus ?

Il existe plusieurs types de vaccins contre le coronavirus. En France, les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Janssen / Johnson & Johnson sont autorisés et utilisés.

Vite Ma Dose n’est pas un outil officiel, n’est pas exhaustif et ne remplace pas une recherche manuelle notamment dans le cas où aucun créneau de vaccination disponible n’est proposé sur notre site.